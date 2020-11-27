احباط محاولة هروب موقوفين من مركز شرطة الهارثة في البصرة

2020/11/27 | 12:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة_اين]افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باحباط محاولة هروب موقوفين من مركز شرطة الهارثة في البصرة.

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