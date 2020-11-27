2020/11/27 | 12:04 - المصدر: سفن سكاي

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تقرر السماح لمشجعي 4 أندية بالدوري الإنكليزي «البريمير ليغ»، هي ليفربول وتشلسي وبرايتون ووست هام، بالعودة إلى المدرجات، بدءاً من الشهر المقبل، في ظل نظام جديد للحد من انتشار فيروس «كورونا» في إنكلترا.

وتقع ملاعب تلك الأندية، ضمن المناطق المصنفة من الدرجة الثانية، ما يعني أن بإمكانها استقبال ما يصل إلى 2000 مشجع.



ولن يتمكن عملاقا مدينة مانشستر «يونايتد وسيتي»، وليدز يونايتد، من الحصول على نفس الفرصة، لوقوعها في التصنيف الثالث.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السماح لمشجعي ليفربول وتشلسي بحضور المباريات 7 SKY TV.

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