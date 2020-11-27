البيئة تطالب بمنع دخول سيارات النفايات الى معسكر الرشيد.. وتحذر

2020/11/27 | 12:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت وزارة الصحة والبيئة تطالب الجهات المختصة بمنع دخول السيارات المحملة بالنفايات داخل معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد.

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