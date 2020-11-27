الكونغرس يدفع تسوية مالية مسلمين تعرضوا لـ

2020/11/27 | 12:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قيام الكونغرس بدفع تسوية قيمتها 850 ألف دولار لخمسة موظفين مسلمين فصلوا من أعمالهم ظلما.

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