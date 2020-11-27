مجلس الوزراء يقر تصاميم مشروع المدارس في العراق

2020/11/27 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اقرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، تصاميم مشروع بناء المدارس المحال للشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في تصريح صحفي، اليوم (27 تشرين الثاني 2020) إن "اللجنة العليا لبناء المدارس، قررت في جلستها الأولى المنعقدة بتأريخ 22/ 11 / 2020 توجيه الدعوات إلى الشركات الصينية الراغبة ببناء المدارس، والمرشحة من قبل السفارة الصينية في بغداد"، لافتا إلى أن "اللجنة أقرت تصاميم بناء المدارس، على وفق محضر اجتماع اختيار التصاميم، المتضمن اختيار ثلاثة تصاميم (الأقل سعرا) كنماذج أساس لبناء مدارس (12 صفا، 18صفا، و 24 صفا)".

وأضاف أن "العقد تضمن تأثيث المدارس وقيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن المشاريع الاستثمارية لغرض البدء بالتنفيذ".

وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل اللجنة العليا لبناء المدارس، مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت الأمانة في بيان لها يوم أمس الخميس إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وانطلاقا من أهمية التعليم في العراق وما له من أثر مباشر وفعال في بناء جيل المستقبل، وتوفير فرص العمل والمساهمة بتنمية قدرات العاملين، ونظرا للنقص الحاد في أعداد الأبنية المدرسية في عموم العراق، فضلا عن تلكؤ مشاريع بناء المدارس خلال السنين الماضية وعدم قدرة الخطط المتبعة على مواكبة نسبة النمو في أعداد الطلبة على المدى المتوسط والبعيد قرر مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة العليا لبناء المدارس، مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت أن" اللجنة ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير التربية والأمين العام لمجلس الوزراء وسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إضافة إلى وكيلي وزارتي التخطيط والمالية، وأمانة بغداد، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي ستتولى مهام الإدارة التنفيذية للجنة، وعدد من الجهات ذات العلاقة".

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