2020/11/27 | 12:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة أكثر من ثلاثة آلاف من سكان محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار إلى منازلهم، بعد نحو 6 سنوات من نزوحهم عنها إثر الهجمة الداعشية البربرية، وهم يشكلون دفعة جديدة من النازحين الراغبين بالعودة ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين .

وذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ان “(3127) نازحا من القاطنين في مخيمات كركوك وخانقين وسهل نينوى وصلاح الدين عادوا اليوم الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات ( ديالى ، نينوى ، صلاح الدين والانبار )”.

واوضحت ان “(1650) نازحا عادوا من مخيم ليلان في محافظة كركوك الى قضاء الحويجة ومناطق محافظة صلاح الدين ، اضافة الى عودة (875) نازحا من مخيم الوند في خانقين الى قضاء المقدادية وناحيتي السعدية وجلولاء ، فضلا عن عودة (484) نازحا من مخيم السلامية التابع لناحية النمرود بمحافظة نينوى الى مركز الموصل وقضاء سنجار وناحية البعاج ، الى جانب عودة (118) نازحا من مخيم الكرامة في محافظة صلاح الدين الى قضاء الشرقاط ومركز الموصل ومحافظة الانبار”.

وأشارت السيدة جابرو الى ان البرنامج الحكومي يؤكد ضرورة غلق ملف النزوح ، مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي واعادة من يرغب بالعودة من العوائل النازحة الى مناطقها باسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن هناك الكثير من العوائل ترغب بالعودة خلال الأيام المقبلة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة: اكثر من ثلاثة آلاف نازح عادوا من المخيمات الى مناطق سكناهم في اربع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة: اكثر من ثلاثة آلاف نازح عادوا من المخيمات الى مناطق سكناهم في اربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).