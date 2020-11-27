الحكومة تكشف تفاصيل مشروع بناء المدارس من قبل الشركات الصينية

2020/11/27 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجمعة، عن تفاصيل مشروع بناء المدارس من قبل الشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة العليا لبناء المدارس، قررت في جلستها الأولى المنعقدة بتأريخ 22/ 11 / 2020 توجيه الدعوات إلى الشركات الصينية الراغبة ببناء المدارس، والمرشحة من قبل السفارة الصينية في بغداد”.

وأضاف مجيد، أن “اللجنة أقرت تصاميم بناء المدارس، على وفق محضر اجتماع اختيار التصاميم، المتضمن اختيار ثلاثة تصاميم (الأقل سعراً) كنماذج أساس لبناء مدارس (12 صفاً، 18صفاً، و 24 صفاً)”.

وأوضح، أن “العقد تضمن تأثيث المدارس وقيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن المشاريع الاستثمارية لغرض البدء بالتنفيذ”.



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