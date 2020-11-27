وزارة الزراعة تدعو الفلاحين والمزارعين إلى اتخاذ الحيطة والحذر من السيول المحتملة

2020/11/27 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الزراعة جميع الفلاحين والمزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر بشأن الامطار والسيول المحتمل حدوثها خلال اليومين المقبلين.

وأكد وزير الزراعة محمد الخفاجي في بيان على ضرورة التأهب لأية فيضانات أو سيول ناتجة عن الامطار المقبلة وعلى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية توجيه فروعه في المحافظات للعمل على تقليل الاضرار وتوجيه المياه الواردة الى الانهر والبحيرات، وتصريف مياه السيول والامطار المتوقعة بعيداً عن المدن والقرى الريفية، مطالبا الفلاحين والمزارعين بالابتعاد عن ضفاف الأنهار حفاظا على حياتهم.

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