ذي قار تشكل خلية أزمة لمواجهة السيول الفيضانات المتوقعة

2020/11/27 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوعز محافظ ذي قار ناظم الوائلي، بتشكيل خلية عمل لمواجهة ازمة الفيضانات والسيول في المحافظة.

وأشارت وثيقة صادرة عن مكتب الوائلي، إلى تشكيل الخلية برئاسة المحافظ وعضوية عدد من الجهات الأمنية والخدمية ومن بينها قيادة عمليات سومر ومديرية شرطة المحافظة ومديرية الدفاع المدني إضافة إلى دوائر أخرى، للعمل على مواجهة الأزمة وتصريف كميات الأمطار المتوقع سقوطها وإبعاد الضرر عن المدن والأراضي الزراعية، على ان توضع جميع إمكانيات الدوائر والمؤسسات الحكومية من كوادر وآليات ومعدات تحت تصرف خلية الأزمة.

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