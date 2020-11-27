النجيفي والحكيم يؤكدان ضرورة اعتماد التصويت البايومتري للحد من التلاعب

2020/11/27 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيسا جبهة الإنقاذ والتنمية وتحالف عراقيون أسامة النجيفي وعمار الحكيم تطورات المشهد السياسي في العراق والاستحقاق الانتخابي المقبل

وأكد الحكيم، أن الانتخابات وسيلة لتحقيق الإصلاح المنشود ولذلك لابد من الاستعداد لها بالشكل الذي يحقق الغاية منها، مشددا على أن الأمن الانتخابي مسؤولية الجميع ويعني في تفصيلاته حرية المرشح في اختيار الكيان الذي يعبر عنه من دون ضغوط او تسقيط او تشهير وتصويت الناخب بكل حرية، وضرورة اعتماد التصويت البايومتري للحد من التلاعب.

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