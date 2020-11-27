2020/11/27 | 12:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتويرب (بلجيكا)(أ ف ب) – يحاكم دبلوماسي إيراني الجمعة في بلجيكا بتهمة التخطيط لاعتداء بمتفجرات على تجمع لمعارضين لنظام طهران بالقرب من باريس في 2018 ، في قضية أثارت خلافا بين فرنسا وإيران.وكانت باريس اتهمت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء خطة الهجوم الفاشل، لكن طهران نفت ذلك بشدة.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء البلجيكي يحاكم دبلوماسياً إيرانياً بتهمة التخطيط لاعتداء قرب باريس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء البلجيكي يحاكم دبلوماسياً إيرانياً بتهمة التخطيط لاعتداء قرب باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).