استمرار ظهور أعراض “غريبة” بعد التعافي من كورونا.. اجزاء مهمة من الجسد “تتآكل”

2020/11/27 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أبلغ بعض الناجين من فيروس كورونا عن أعراض غريبة في أعقاب العدوى عن تساقطت أسنانهم، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

ونجحت الأميركية فرح خيميلي، 43 عامًا ، في التعافي مع فيروس كورونا هذا الربيع، ولكن هذا الشهر ، أثناء مضغ النعناع ، اكتشفت خيميلي، المقيمة في نيويورك أن أحد أضراسها السفلية كان فضفاضًا.

وقالت لصحيفة نيويورك تايمز بعد يوم واحد ، سقطت السن تمامًا ، بلا دم وبدون ألم.

لم يكن الأمر مؤلمًا ، لكن خميلي كانت مرتبكة ومذعورة – وسيكلفها الحصول على أسنان بديلة ما يقرب من 50 ألف دولار.

وذهبت إلى طبيب الأسنان الذي أخبرها أنها تفقد عظام في فكها من تاريخ التدخين.

لكن خيميلي تشتبه أيضًا في أن معركتها مع كورونا يمكن أن يكون لها علاقة بها، فيما تحققت من مجموعة دعم Facebook الخاصة بها لمسافات طويلة ، ولم تكن وحدها.

وفقدت امرأة أخرى على الأقل وصبي يبلغ من العمر 12 عامًا أسنانهم بطريقة مماثلة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ولم ير أطباء الأسنان حتى الآن أي دليل ملموس أو بيانات تشير إلى أن فقدان الأسنان أو فقدها هي أعراض أو عواقب لفيروس كورونا.

ولكن منذ أن بدأ الوباء ، أصبحت قائمة أعراض وأجزاء الجسم البشري التي هاجمها فيروس كورونا أطول فقط وتضمنت تأثيرات بدت غريبة في السابق ، مثل فقدان حاسة الشم، فضلا عن ابلاغ بعض المتعافين من الفيروس بتعرضهم لتساقط الشعر.

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