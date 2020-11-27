باستخدام ’’صبة كونكريتية’’.. متهمان يعترفان بقتل فتاة بعمر 10 سنوات في بغداد (صورة)

2020/11/27 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020)، إلقاء القبض على متهمين اعترفا بقتل فتاة بعمر 10 سنوات في بغداد، بواسطة استخدام "صبة كونكريتية".





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "شكلت فريق عمل متخصص بعد ما احيلت اليها قضية تحقيق خاصة بحادث قتل فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات في الغزالية بمنطقة الهياكل تحديدا".





وأضاف البيان: "تم الانتقال إلى محل الحادث وإجراء الكشف، فتبيّن مقتل الفتاة بواسطة صبة كونكريتية تم استخدامها للضرب على رأسها وأودت بحياتها".

وأشار البيان إلى أنه "من خلال التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر السرية، أثمرت الجهود عن التوصل الى الجناة (متهمين اثنين)، وتحديد أماكن تواجدهما والقاء القبض عليهما والتحقيق معهما، ومواجهتهما بالأدلة المتحصلة ضدهما، واعترافهما صراحةً بقيامهما بجريمة قتل الفتاة للثأر من أهلها لوجود خلاف معهم".ولفت البيان إلى "تدوين أقوالهما بالاعتراف، وصُدقت قضائياً أمام أنظار قاضي التحقيق وفق المادة 406 من قانون العقوبات تمهيداً لإحالتيهما الى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل".

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