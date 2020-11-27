تقارير صحفية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. ريال مدريد يوافق على رحيل راموس

2020/11/27 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

فجرت تقارير صحفية، صباح اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني، الخاصة بتجديد عقده مع الملكي لمدة جديدة، وموقف إدارة النادي من رحيله.

ويحق لراموس الذي دافع عن قميص ريال مدريد لـ 14 عامًا متتالياً، الرحيل في الصيف المقبل، لأي فريق مجانًا، حيث ينتهي عقده مع عدم التوصل إلى اتفاق لتجديده حتى الآن.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، صباح اليوم، إن:" فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرى أنه لا توجد أزمة في رحيل "راموس"، مستشهدًا بمغادرة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي، في صيف 2018".

وأضاف البرنامج أن:" بيريز، كلما سُئل عن أزمة التجديد مع راموس، يجيب : "لقد تركت كريستيانو رونالدو يرحل ولم يحدث أي شيء".

وكانت تقارير قد أكدت أن راموس، يريد الاعتزال في ريال مدريد، مهما كان الخلاف بينه وبين الإدارة، على مدة تجديد التعاقد بينهما.

كما أفادت التقارير، أن اللاعب الإسباني صاحب الـ34 عامًا، يريد التجديد لأكثر من موسم، بينما تصر إدارة ريال مدريد على عرض موسم واحد، بسبب تقدم عمر قائد الميرنجي.

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