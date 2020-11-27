الهجرة تعلن عودة أكثر من 3 آلاف نازح من المخيمات إلى مناطقهم في اربع محافظات

2020/11/27 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عودة أكثر من ثلاثة آلاف من سكان محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار إلى منازلهم، بعد نحو 6 سنوات من نزوحهم عنها إثر الهجمة الداعشية البربرية، وهم يشكلون دفعة جديدة من النازحين الراغبين بالعودة ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين.

وذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابر في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "3127 نازحا من القاطنين في مخيمات كركوك وخانقين وسهل نينوى وصلاح الدين عادوا اليوم الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات (ديالى ، نينوى ، صلاح الدين والانبار)".

واوضحت، أن "1650 نازحا عادوا من مخيم ليلان في محافظة كركوك الى قضاء الحويجة ومناطق محافظة صلاح الدين، اضافة الى عودة 875 نازحا من مخيم الوند في خانقين الى قضاء المقدادية وناحيتي السعدية وجلولاء، فضلا عن عودة 484 نازحا من مخيم السلامية التابع لناحية النمرود بمحافظة نينوى الى مركز الموصل وقضاء سنجار وناحية البعاج ، الى جانب عودة 118 نازحا من مخيم الكرامة في محافظة صلاح الدين الى قضاء الشرقاط ومركز الموصل ومحافظة الانبار".

وأشارت جابر إلى أن "البرنامج الحكومي يؤكد ضرورة غلق ملف النزوح، مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي واعادة من يرغب بالعودة من العوائل النازحة الى مناطقها باسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن هناك الكثير من العوائل ترغب بالعودة خلال الأيام المقبلة".

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