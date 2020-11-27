خطيب الصلاة الموحدة لانصار التيار الصدري : سنستمر بطريق الاصلاح مهما بلغت التضحيات

2020/11/27 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد خطيب الصلاة الموحدة لانصار التيار الصدري الاستمرار بطريق الاصلاح مهما بلغت التضحيات.وقال نحن لسنا طامعين بالحكم بل نريد الاصلاح وانهاء حالة الانحلال والفساد .واضاف نحن ملزمون بالدفاع عن المبادئ والاصلاح باغلبية صدرية لاتنحرف امام مغريات الدنيا./انتهى3

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