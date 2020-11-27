خبير نفطي يشيد بمزاد سومو الجديد لبيع النفط العراقي

2020/11/27 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأشاد الخبير النفطي، حمزة الجواهري، بالخطوة الأخيرة لشركة تسويق النفط "سومو" بطرح مزاد لبيع 48 مليون برميل خلال 5 سنوات.

وقال الجواهري، في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "خطوة سومو الأخيرة جيدة جدا، في تسويق النفط العراقي، لان العراق سيتلقى العديد من الطلبات لشراء هذه الكمية خصوصا من المصافي في شرق اسيا التي مصممة على أساس جودة النفط العراقي"، موضحا أن "بعض المصافي ليست لديها طاقة خزنيه كبيرة فتقوم بتأجير ذلك وبالتالي تدفع أموال، بينما من خلال هذا المزاد تتمكن من شراء هذه الكمية مستقبلا بدون خزنها".

وبين الجواهري، ان شركة معينة اشترت النفط في هذا المزاد، بسعر 40 دولارا، وعند تحميل النفط فاذا كان السعر 60 دولارا فأنها ستدفع 20 دولارا إضافية إلى العراق، واما اذا كان بسعر 30 دولارا فان العراق سيدفع 10 دولارات على شكل نفط.

وتوقع الخبير النفطي، تقديم شركات كبيرة عروضها لشراء النفط العراقي في هذا المزاد خصوصا في ظل وجود فائض بالإنتاج العالمي.

كما توقع الجواهري، أيضا، مطالبة بعض الشركات بخصم معين ولكن العراق سيختار افضل العروض.





وكانت شركة تسويق النفط "سومو"، سومو، اعلنت الاربعاء الماضي، استراتيجية جديدة لبيع النفط العراقي مع بدء المرحلة الثالثة من اتفاق أوبك بلس في بداية العام المقبل، والتي تتضمن بيع 4 ملايين برميل شهريا.

وقالت شركة سومو في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها ستطرح كمية محددة لا تتجاوز نسبتها ال 5% من الكميات الكلية المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية وبواقع 4 ملايين برميل شهريا ولمدة عام عبر مزاد يبدأ من 1/7/2021 وينتهي في 30/6/2022.

وأضافت ستكون الشركة الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدما خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري اولي للبرميل الواحد ويساوي (المعدل الشهري او السنوي لنفط Brent للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد) تودع في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الفدرالي الأمريكي)، مضيفة أن السعر النهائي لهذه الشحنات فهو مساوياً للتسعيرة الرسمية المعلنة لشركة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب وجهة الشحنة بالإضافة الى الفارق السعري المقدم من قبل الشركات المتنافسة.

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