انطلاق الصلاة الموحدة لانصار التيار الصدري في بغداد وعدد من المحافظات

2020/11/27 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

انطلقت اليوم الجمعة، الصلاة الموحدة لأنصار التيار الصدري في بغداد وعدد من المحافظات.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الصلاة الموحدة شهدت إجراءات أمنية وصحية مشددة للالتزام بشروط الصحة والسلامة ،فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات لتوفير الحماية للمصلين".

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