اصابة منتسب بتعرض لداعش بواسطة قناص على نقطة تابعة لمغاوير عمليات صلاح الدين

2020/11/27 | 12:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]افاد مصدر امني، الخميس، بأن جنديا اصيب بنيران قناص في صلاح الدين.

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