بدافع الثأر.. جريمة بشعة في بغداد ضحيتها طفلة

2020/11/27 | 12:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة اجرام بغداد: القبض على متهمين اثنين قاما بقتل فتاة بطريقة بشعة

شكلت مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة فريق عمل متخصص بعد ان احيلت اليها قضية تحقيق خاصة بحادث قتل فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات في الغزالية بمنطقة الهياكل تحديدا.

حيث تم الانتقال الى محل الحادث واجراء الكشف فتبين مقتل الفتاة بواسطة صبة كونكريتية تم استخدامها للضرب على رأسها وأودت بحياتها، ومن خلال التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر السرية أثمرت الجهود عن التوصل الى الجناة (متهمين اثنين) وتحديد أماكن تواجدهما والقاء القبض عليهما والتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة المتحصلة ضدهما واعترافهما صراحةً بقيامهما بجريمة قتل الفتاة للثأر من أهلها لوجود خلاف معهم، ليتم تدوين أقوالهما بالاعتراف وصدقت قضائياً امام انظار السيد قاضي التحقيق وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات تمهيداً لاحالتهما الى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل .

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