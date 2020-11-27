شعارات “كلا كلا أميركا” تصدح في ساحة التحرير

2020/11/27 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

انطلقت، اليوم الجمعة، الصلاة الموحدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وشهدت الصلاة الموحدة إجراءات أمنية وصحية مشددة للالتزام بشروط الصحة والسلامة، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات لتوفير الحماية للمصلين.

وردد الالاف من المشاركين في الصلاة الموحدة شعارات “كلا كلا أميركا” و “كلا كلا للارهاب”.



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