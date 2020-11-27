2020/11/27 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الانواء الجوية في اقليم كوردستان توقعها بهطول امطار غزيرة وتساقط للثلوج على الاقليم.

وقالت المديرية في بيان لها يوم الجمعة، ان السماء في اغلب مناطق الاقليم ستكون اليوم بين غائمة الى غائمة جزئية، مع احتمالات لتساقط الامطار الغزيرة، وتوقعات بتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

PUKmedia / اعلام مديرية الانواء الجوية ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بتساقط ثلوج وامطار غزيرة على اقليم كوردستان ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بتساقط ثلوج وامطار غزيرة على اقليم كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).