ديالى تطلق حملة تلقيح لحماية ’’الثروة الحيوانية’’ من ثلاثة أمراض ’’فتاكة’’

2020/11/27 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الجمعة، عن انطلاق حملة تلقيح مجانية لحماية الثروة الحيوانية من ثلاثة امراض فتاكة داخل المحافظة.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "27 فريق بيطري جوال انطلق منذ ساعات الصباح الأولى لتنفيذ حملة تلقيح واسعة لقطعان الماعز والاغنام ضد مرض الحمى القلاعية وبأعداد تقدر بأكثر من 600 الف راس فيما ستكون هناك حملة اخرى لتلقيح قطعان الأبقار والجاموس التي تكون موجودة في حظائر مشتركة ضد مرض عفونة المدم النزفية والجمرة العرضية وبأعداد تصل الى 40 الف رأس".

واضاف، أن "الحملة والتي تستمر شهرا كاملا مجانية وستقوم الفرق البيطرية بالوصول الى كل المناطق الزراعية دون استثناء بعد توفير الامكانيات الضرورية لها بالإضافة الى دعمها بلقاحات من مناشئ عالمية وبكميات كافية جدا من أجل تلقيح كل القطعان لحمايتها من الأمراض الثلاثة".

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