وزيرة الهجرة تكشف عن عودة اكثر من 3000 نازح الى مناطق سكناهم

2020/11/27 | 12:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الجمعة، عن عودة أكثر من 3000 نازح إلى مناطق سكناهم في اربع محافظات بعد ست سنوات من نزوحهم.

وقالت جابرو في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “أكثر من ثلاثة آلاف نازح عادوا من المخيمات إلى مناطق سكناهم في أربع محافظات هي ،ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار بعد نحو ست سنوات من نزوحهم عنها إثر الهجمة الداعشية البربرية”، مشيرة إلى أن “هذا العدد يشكل دفعة جديدة من النازحين الراغبين بالعودة ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين” .

وأضافت، أن ” 1650 نازحاً عادوا من مخيم ليلان في محافظة كركوك إلى قضاء الحويجة ومناطق محافظة صلاح الدين ، إضافة إلى عودة (875) نازحاً من مخيم الوند في خانقين إلى قضاء المقدادية وناحيتي السعدية وجلولاء ، فضلاً عن عودة (484) نازحاً من مخيم السلامية التابع لناحية النمرود بمحافظة نينوى إلى مركز الموصل وقضاء سنجار وناحية البعاج ، إلى جانب عودة (118) نازحاً من مخيم الكرامة في محافظة صلاح الدين إلى قضاء الشرقاط ومركز الموصل ومحافظة الأنبار” .

واوضحت جابرو إلى أن “البرنامج الحكومي يؤكد ضرورة غلق ملف النزوح ،ما يجعل الوزارة تعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي وإعادة من يرغب بالعودة من العوائل النازحة الى مناطقها بأسرع وقت ممكن”، لافتة إلى أن “هناك الكثير من العوائل ترغب بالعودة خلال الأيام المقبلة”.



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