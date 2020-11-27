منتخبنا الوطني يتقدمُ مركزاً واحداً في تصنيف الفيفا الجديد

2020/11/27 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدات قره قوش يتوجن بلقب دوري النساء بالكرة الطائرة

توجت سيدات نادي قره قوش بلقب دوري النساء بكرة الطائرة للمرة السادسة على التوالي ، بعد فوزهن على سيدات نادي اكاد عنكاوا في المباراة النهائية التي القيمت بينهن على قاعة اكاد في محافظة اربيل .

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