الداخلية تنشر صور منفذي جريمة قتل الطفلة باستخدام ’بلوكة’ غرب بغداد

2020/11/27 | 13:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الجمعة، القبض على متهمين اثنين قاما بقتل فتاة بطريقة بشعة.



وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2020)، أنها "شكلت فريق عمل متخصص بعد ان احيلت اليها قضية تحقيق خاصة بحادث قتل فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات في الغزالية بمنطقة الهياكل تحديدا".

واضافت أنه "تم الانتقال الى محل الحادث واجراء الكشف فتبين مقتل الفتاة بواسطة صبة كونكريتية تم استخدامها للضرب على رأسها وأودت بحياتها"، مبينة أنه "من خلال التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر السرية أثمرت الجهود عن التوصل الى الجناة (متهمين اثنين) وتحديد أماكن تواجدهما وإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة المتحصلة ضدهما".

وتابعت، أنهم "واعترفا صراحةً بقيامهما بجريمة قتل الفتاة للثأر من أهلها لوجود خلاف معهم، ليتم تدوين أقوالهما بالاعتراف وصدقت قضائياً امام انظار السيد قاضي التحقيق وفق المادة 406 من قانون العقوبات تمهيداً لاحالتهما الى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل".

وكانت القوات الامنية قد عثرت، الاثنين (16 تشرين الثاني 2020)، على جثة "تلميذة" من مواليد 2009 في احد هياكل البناء ببغداد وعليها اثار ضرب بمنطقة الرأس.

وقال مصدر امني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ "ناس" ان "دوريات مركز شرطة منطقة الغزالية عثرت جثة فتاة تلميذة من مواليد 2009، داخل احد الهياكل قيد الإنجاز في منطقة الغزالية"، مبيناً ان "الجثة عليها اثار ضرب بالرأس بواسطة (بلوكه)".

واشار الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا في الحادث، و نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".

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