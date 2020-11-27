مصر تعاقب نفسها

2020/11/27 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من قبيل المبالغة القول بأن ردة الفعل على مشاركة الفنان المصري محمد رمضان في أمسية في دبي مع فنان أو فنانين إسرائيليين، كانت أكبر بكثير من الحدث نفسه، كما لو أن الذي انتقدوا أو أدانوا هذا التصرف، وجدوها فرصة سانحة للتعبير عن موقف سياسي لطالما أخفوه أو لم يكن من السهل عليهم أن يظهروه على هذا النحو في مواجهة أحداث أخرى كثيرة مماثلة.لكن هذا من شأنه أن يفجر تناقضات من نوع آخر كما سوف نرى بعد قليل.

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