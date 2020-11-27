2020/11/27 | 13:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب احمد عبد الله الجبوري ، التراجع عن مشروع إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الجبوري في بيان صادر عن مكتبه إنه “نرجح مراجعة المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد توافق على تغيير اولويات الاداء وتوزيع المهام وشراكة القرار اضافة الى قصر عمر البرلمان”.

وأضاف “ستكون هنالك شراكة بالقرار السياسي ولن نمضي بمشروع اقالة الرئيس الحلبوسي”، داعيا الى “استلهام العبر والدروس من معطيات الحرب على الارهاب وتوحيد الجهود لحماية ثوابت العيش المشترك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق لتوزيع المهام والشراكة في القرار تنهي قصة اقالة الحلبوسي 7 SKY TV.

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