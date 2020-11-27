اجتماع اللجنة العراقية - الروسية مطلع العام المقبل

2020/11/27 | 13:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيّة ونائب رئيس الوزراء الروسيّ يتفقان على تنمية، وتعزيز أواصر التعاون المُشترَك

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين رئيس الجانب العراقيّ مع نائب رئيس الوزراء الروسيّ يوري باريسوف رئيس الجانب الروسي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة بين بغداد وموسكو، وسُبُل الارتقاء إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين.

وجرى الاتفاق على تنمية، وتعزيز أواصر التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات الإنتاجيّة، والخدميّة، كما اتفقا على اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها إزالة المُعوِّقات التى تعترض التبادل التجاريَّ، والاستثماريَّ بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآلـيّات التي يتم بوساطتها تفعيل التعاون الثنائيّ.كما تمَّ الاتفاق على عقد اللجنة العراقية-الروسية لاجتماعاتها مطلع العام القادم.

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