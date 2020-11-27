النصر يلوح بمقاطعته الانتخابات المبكرة

2020/11/27 | 13:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لوح ائتلاف النصر، الجمعة، الى خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة ممكن جدا في حال تكرار سيناريو الانتخابات السابقة عام 2018.

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