المصلون في ساحة التحرير يعلنون رفضهم للتطبيع والاحتلال

2020/11/27 | 13:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن الالاف من المصلين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، الجمعة، رفضهم للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي وسط شعارات منددة بالولايات المتحدة الأميركية.

وردد المشاركون في الصلاة الموحدة شعارات “كلا كلا للتطبيع” و”كلا كلا للاحتلال”.

كما تلا السيد إبراهيم الجابري مدير مكتب السيد الشهيد الصدر في بغداد بيانا لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أعلن فيه رفضه للتطبيع والغزاة.

وانطلقت، ظهر اليوم الجمعة، الصلاة الموحدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.



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