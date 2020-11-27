اقليم كوردستان يشهد تساقطا للثلوج

2020/11/27 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية في اقليم كوردستان، الجمعة، تساقط الثلوج في بعض مناطق بإقليم كوردستان وخصوصا في المناطق الجبلية الحدودية المحاذية لإيران.

وقالت الهيئة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (27 تشرين الثاني 2020)، ان "درجات الحرارة ستتراوح بين 6 درجات و16 درجة مئوية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك".





واضافت، ان "محافظة اربيل ستشهد اجواء غائمة جزئية الى غائمة مع فرص لهطول امطار متفرقة وثلوج خفيفة في المناطق الجبلية المحاذية للحدود الايرانية، فيما تتراوح درجات الحرارة في مركز مدينة اربيل بين 12 و 17درجة مئوية".

كما وتشهد محافظة السليمانية اجواء غائمة وتتراوح درجات الحرارة بين 9 و 16 درجة مئوية مع هطول امطار وتساقط للثلوج في المناطق الشرقية من المحافظة.

اما الطقس في دهوك فغائم جزئي وتتراوح درجات الحرارة بين 6 الى 15 مئوية، فيما يكون الرؤيا بين 7 الى 9 كيلومتر.

ا.ح

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