2020/11/27 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد مراسل “المركز الخبري الوطني”،بأن المئات من انصار التيار الصدري اقاموا ظهر اليوم الجمعة، الصلاة الموحدة في ساحة التحرير وسط بغداد.وقال المراسل ، إن المئات من أنصار التيار الصدري تجمعوا منذ صباح اليوم ، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وأضاف أن أنصار التيار الصدري أدوا صلاة الجمعة في ساحة التحرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنصار التيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في التحرير المركز الخبري الوطني.

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