الفنانة المغربیة دنيا بطمة تشارك متابعيها فيديو خلال ولادتها .. ماذا فعل زوجها؟

2020/11/27 | 13:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

نشرت الفنانة المغربیة دنیا بطمة فیدیو يُظهر لحظة قیام زوجھا المنتج البحریني محمد الترك بقطع الحبل السري لابنتهما الثانیة “لیلى روز”.

وقبل ساعات كشفت دنیا بطمة أنھا أكملت 40 یوما على الولادة .

ونشرت دنیا بطمة صوراً من داخل المستشفى بعد ولادتها .

وانتشرت أخبار قبل فترة عن خلافات بین بطمة وزوجھا وأنھما على وشك الانفصال.

لكنّ دنيا بطمة نشرت فیدیو یجمعھا بزوجها نافیةً بذلك ھذه الأخبار ومؤكدة على متانة علاقتھما.

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