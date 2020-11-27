الصحة العراقية تجيب على ’’اجبار’’ العراقيين لاخذ لقاح كورونا حال اعتماده من الصحة العالمية- عاجل

2020/11/27 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الجمعة، إنه لغاية الآن لا يوجد دولة أو شركة أدوية يقترب العراق من التعاقد معها للحصول على لقاح كورونا.

وذكر البدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "لغاية الآن، لا يوجد دولة أو شركة أدوية، يقترب العراق من التعاقد معها للحصول على لقاح كورونا، لآن ما يهم العراق هو اعتماد اللقاح وإثبات فعاليته حسب ما تقرره منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاح".

وبخصوص إعطاء اللقاح إجباريا لبعض الفئات في حال الحصول عليه، أوضح البدر، أنه "ليس لدى وزارة الصحة فكرة عن إعطاء اللقاح إجباريا لبعض الفئات ولكن بشكل عام هذا يعتمد على الوعي لدى الشعب ونسبة الامتناع عن أخذ اللقاحات في العراق قليلة جدا ولذلك لا نتوقع أن يكون هناك رفض للموضوع".

ووصلت شركات بريطانية وأمريكية، إلى لقاح كورونا وأجرت التجارب السرسرية وأثبت فعاليته بنسب عالية، لكن العديد من الدول تنتظر الإعلان الرسمي من منظمة الصحة العالمية.

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