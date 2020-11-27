الهجرة تعلن عودة أكثر من 3 آلاف نازح من المخيمات الى مناطقهم في 4 محافظات

2020/11/27 | 13:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عودة أكثر من 3 آلاف من سكان محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار إلى منازلهم، بعد نحو 6 سنوات من نزوحهم عنها إثر الهجمة الداعشية البربرية، وهم يشكلون دفعة جديدة من النازحين الراغبين بالعودة ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين.وذكرت وزيرة الهجرة إيفان …

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