الحكيم يبحث مع الامير منذر العلي السليمان ووجهاء وشيوخ الانبار بحضور المحافظ واقع المحافظة الامني والاجتماعي

2020/11/27 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع الأمير منذر العلي السليمان وجمعا من وجهاء وشيوخ محافظة الانبار بحضور المحافظ علي فرحان الدليمي الواقع الإجتماعي والأمني في المحافظة وتطورات المشهد السياسي في العراق.وشدد الحكيم حسب بيان لمكتبه على : ضرورة إدامة تحصين المحافظة من عودة الإرهاب وأن التعرضات على القطعات الأمنية تاتي لمحاولة الإرهاب إثبات وجوده، مشيرا الى أن اهم نقطة في مواجهته هو غياب البيئة الحاضنة له.وأكد اهمية دور الوجهاء والعشائر في معالجة تبعات الإرهاب الإجتماعية داعيا الى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأمنية والمجتمعية للوصول الى هذه المعالجة.واشار الى ان التحالف العابر للمكونات الممثل للجميع قادر على تحقيق معادلة النجاح، لافتا الى ان ذلك يمثل متغيرا إستراتيجيا في العملية السياسية ./انتهى3

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