خلية ازمة ميسان تبحث جاهزية الجهات المعنية لمواجهة خطر السيول المتوقعة جراء الموجة المطرية

2020/11/27 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / بحث رئيس خلية الازمة في محافظة ميسان " علي دواي لازم" مع عدد من اعضاء الخلية ومدراء الدوائر الساندة في المحافظة" جاهزية المحافظة لمواجهة خطر السيول المتوقعة.وقال اعلام وزارة الموارد المائية في بيان ان الاجتماع ناقش مدى جاهزية الوزارة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول المتوقعة"حيث تم عرض الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والاختناقات و فتحات تسريب المياه لحماية المدن من خطر الفيضان والسيول./انتهى

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