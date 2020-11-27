شاهد.. التيار الصدري يريد رئاسة وزراء العراق

2020/11/27 | 13:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الکاتب والمحلل السياسي، اثير الشرع، طموح التيار الصدري لتصدي رئاسة الوزراء في العراق....

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