شاب من واسط يطلق اسم “حشد” على مولوده اعتزازا بالحشد الشعبي

2020/11/27 | 13:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اطلق احد الشباب في محافظة واسط، على مولوده الجديد اسم “حشد” اعتزازا وفخرا ببطولات الحشد الشعبي.

وقام “علي صالح” من سكنة قضاء الزبيدية في واسط الذي رزق بمولود ذكر بتسميته “حشد”، محتفيا بهذه التسمية التي عبر من خلالها عن حبه وانتمائه للحشد الشعبي.

يشار الى ان علي صالح هو فاقد الابوين ووالده شهيد، فيما يكمل دراسة الماجستير باختصاص القانون.



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