اليوم.. انطلاق النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية لكرة السلة ومواجهة عراقية بحرينية

2020/11/27 | 13:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تنطلق اليوم الجمعة، منافسات النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021، والتي يستضيف الاتحاد البحريني لكرة السلة من خلالها مباريات المجموعتين الأولى التي تضم منتخبات الفلبين وكوريا الجنوبية التي لن تتواجد هذه المرة وتايلند وإندونيسيا، والرابعة التي تضم المنتخب الوطني العراقي ونظيره البحريني ولبنان والهند، خلال الفترة من 27 لغاية 30 نوفمبر الجاري، على صالة مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى، وبدون حضور جماهيري.

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