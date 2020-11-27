بشائر لمرضى السكري والقلب والأوعية الدموية تخص لقاح كورونا

2020/11/27 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال ألكسندر ريجيكوف، رئيس قسم الأمراض حيوانية المنشأ والإنفلونزا في مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، إن مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية ليست موانع لتلقي لقاح ضد "كورونا".



وقال ريجيكوف في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلته "سبوتنيك" وتابعه "ناس"، "لا مرض السكري، ولا أمراض القلب والأوعية الدموي، تعتبر موانع لتلقي لقاح ضد "كورونا".



ولكن من الضروري أن يكون الشخص بصحة جيدة نسبيا، ليأخذ اللقاح قراره داخل الجسم".

وأكد ريجيكوف أن لقاح "فيكتور" ضد فيروس "كوفيد-19" سيكون مجانيا للمواطنين الروس.

وأشار ريجيكوف إلى أن "أخذ لقاح الإنفلونزا قبل أكثر من شهر لن يؤثر على فعالية لقاح فيروس كورونا".

وبخصوص عمليات التخزين، قال ريجيكوف "من الممكن تخزين ونقل اللقاح في درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجة مئوية، كما يحتفظ اللقاح بخصائصه لمدة تصل إلى عامين".

وأعلن مركز "فيكتور" للأبحاث في نوفوسيبيرسك أنه "يقوم بتطوير ثلاثة لقاحات، بالإضافة إلى اللقاح المسجل بالفعل ضد فيروس كورونا، وأن اللقاحات الثلاثة في مراحل مختلفة من البحث".

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