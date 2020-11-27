بحضور عائلته وأقاربه فقط.. الأرجنتين الحزينة تودّع

2020/11/27 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّعت الأرجنتين الحزينة فتاها الذهبي دييغو مارادونا ودفنته الخميس، في ضواحي العاصمة بوينوس أيريس، بعد رحيل اسطورة كرة القدم في نهاية الثمانينيات عن ستين عاما الأربعاء إثر انتكاسة صحية.

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