2020/11/27 | 13:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في حديث بمناسبة عيد الشكر، إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لبايدن، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن ذلك سيكون خطأ.

وأضاف ترامب خلال إحاطة إعلامية عندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حالة صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن، قائلا “بالتأكيد سأفعل ذلك، وأنتم تعرفون ذلك”.

ومن المقرر أن يتم تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني المقبل.

وذكر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته ترامب، أمس الخميس، أن الانتخابات الأمريكية “مزورة” بنسبة 100%.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها، إن “حصول جو بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أمر مستبعد تماما”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب : سأغادر البيت الأبيض اذا صادق المجمع الانتخابي على فوز بايدن 7 SKY TV.

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