مقتل واصابة يمنيين بغارات سعودية على منطقة سكنية في صنعاء

2020/11/27 | 13:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

قتل شخص يمني وأصيب آخر بجروح، الجمعة، جراء غارات العدوان السعودي الأمريكي على منطقة عطان السكنية بالعاصمة صنعاء.

وشن طيران العدوان، في وقت سابق من اليوم، 17 غارة على العاصمة صنعاء ومحيطها، منها غارة على منطقة عطان و 3 غارات على الكلية الحربية، وغارة على منطقة الحفا بالعاصمة.

وفي محافظة صنعاء استهدف الطيران المعادي بـ 3 غارات جبل عيبان في مديرية بني مطر، و4 غارات منطقة الصمع بمديرية أرحب، و3 غارات على منطقة ريمة حُميد وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان.

ونفقت عدد من الخيول العربية الأصيلة، في غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت الاسطبلات في الكلية الحربية.



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