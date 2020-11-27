السيد عمار الحكيم لوفد من الانبار: التحالف العابر للمكونات تحول استراتيجي بالعملية السياسية

2020/11/27 | 13:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، الجمعة، لوفد من الانبار ان "التحالف العابر للمكونات يعتبر تحول استراتيجي بالعملية السياسية.

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