النفط يتراجع لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

2020/11/27 | 13:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع خام "نايمكس" الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

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