الاقتصاد النيابية : التوطين سينهي ظاهرة الفضائيين ومزدوجي الرواتب

2020/11/27 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، اليوم الجمعة، أن توطين الرواتب سواء في إقليم كردستان أو باقي المحافظات، أمر ضروري لتأسيس نظام مالي صحيح، مشيرة إلى أن التوطين سينهي ظاهرة “الفضائيين” ومزدوجي الرواتب.وقالت جودت ، ان “الحكومة في وادٍ ومجلس النواب في وادٍ آخر، وهذا الامر يدخل البلد […]

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