في اليمن.. حتى الخيول لم تسلم من الغارات السعودية

2020/11/27 | 13:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نفقت عدد من الخيول العربية الأصيلة، اليوم الجمعة، في غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت الاسطبلات في الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء.

وشن طيران العدوان، في وقت سابق اليوم الجمعة، 3 غارات على الكلية الحربية، من ضمن سلسلة غارات استهدف العاصمة صنعاء ومحيطها.

واستهدف طيران العدوان، اليوم، بـ17 العاصمة صنعاء ومحيطها، منها غارة على منطقة عطان، وغارة على منطقة الحفا بالعاصمة، و3 غارات على جبل عيبان في مديرية بني مطر، و4 غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب، و3 غارات على منطقة ريمة حُميد وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

يذكر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف اسطبلات الخيول في الكلية الحربية أكثر من مرة في أوقات سابقة، كان أخرها قصف الاسطبلات في 30 اذار الفائت بست غارات، أدت إلى استشهاد أحد مدربي الخيول وإصابة اثنين آخرين ونفوق 70 خيلا عربيا أصيلا وإصابة 30 خيل عربي.



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