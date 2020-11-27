الرافدين يوجه دعوة للمواطنين.. استفيدوا من فوائد ايداع الاموال

2020/11/27 | 13:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا مصرف الرافدين، الجمعة، المواطنين الى الابتعاد عن اكتناز الاموال وفتح الحسابات المصرفية للحصول على الفوائد المالية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (27 تشرين الثاني 2020)، أن "ايداع أموال المواطنين في فروع المصارف وفتح الحسابات المصرفية لهم يقابله منح الفوائد المترتبة عليه".

واضاف، ان "الكثير من المواطنين مازالوا يكتنزون أموالهم في المنازل ومن دون جدوى، وعليهم الاستفادة من تحريك هذه الأموال في القطاع المصرفي واستثمارها واستقطابها لتشغيلها في قطاعات أخرى".

وكانت جريدة الصباح الرسمية قد نقلت عن مدير مصرف الرافدين "حسين علي" قوله ان "المصرف منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من قبل المواطنين للفترات الزمنية المختلفة".

ا.ح

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